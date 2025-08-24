Kini Bersama 2 Buah Hatinya Tinggal di Bali, Tengku Dewi: Lebih ke Healing Sih

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Tengku Dewi bersama kedua buah hatinya sudah beberapa bulan belakangan tinggal di Bali.

Mantan istri Andrew Andika itu lantas merasakan perbedaan cukup signifikan dalam kualitas hidupnya, terutama untuk kesehatan mental.

Dia mengungkapkan bahwa kehidupan di Bali memberikan ketenangan untuknya.

"Untuk kehidupan sendiri ya dari segi semuanya, dari segi mental juga, kan karena di sana banyak alam, kayak untuk anak-anak juga pertumbuhannya lebih bagus. Jadi lebih ke mental lebih, lebih healing sih begitu lho," ujar Tengku Dewi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Namun, Jakarta tetap menjadi tempat di mana dirinya bekerja dan mencari penghasilan.

"Kalau untuk urusan kerjaan, Jakarta lebih, lebih apa ya, lebih untuk income misalnya begitu ya, itu lebih, lebih pasti kan, kalau di Jakarta. Kalau di Bali itu kan bener-bener kita harus ada bisnis begitu lho," ucap Tengku Dewi.

Namun, dia tak menampik ada perasaan rindu dengan Jakarta.

Pemain sinetron Fatih di Kampung Jawara itu juga mengaku merindukan rutinitasnya saat syuting.