jpnn.com, JAKARTA - Grup musik TheOvertunes resmi meluncurkan album studio ketiga yang bertajuk KINI GINI.

Album tersebut diluncurkan setelah TheOvertunes merilis dua single 'Sampai Kapan?' dan 'Makhluk Cahaya'.

KINI GINI berisi 12 track. TheOvertunes turut berkolaborasi dengan musisi lainnya pada empat track yakni Nadin Amizah, Kunto Aji, Ify Alyssa, dan Nathantania.

Mikha Angelo lantas mengungkapkan mengenai album terbarunya dan cerita di balik pemilihan kata 'Kini Gini'.

"Jadi, ya kami TheOvertunes baru rilis album ketiga, judulnya Kini Gini. Album yang menceritakan sebenarnya tentang kesekarang-an dan merayakan apa yang kami punya sekarang lah," kata Mikha Angelo di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Di kehidupan di mana kita tuh sering banget rasanya sangat didorong untuk takut tentang masa depan dan masa yang sudah lewat, kayaknya kami pengin mengingatkan orang juga kalau sebenarnya, hidup kita tuh apa yang kita jalani sekarang gitu. Jadi itu topik dari Kini Gini," sambungnya.

Frasa ‘kini gini’ dijadikan mantra baru buat menghadapi rasa cemas soal masa lalu maupun masa depan yang sering bikin generasi sekarang overthinking.

"Aku merasa ini karya jujur TheOvertunes yang enggak dilebih-lebihkan dan enggak dikurang-kurangkan," beber Mikha.