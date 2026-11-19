jpnn.com, JAKARTA - Setelah hadir di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta Utara, The Pizza Company resmi membuka gerai kelimanya di Lippo Icon Gajah Mada, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/11).

Kehadiran tersebut menambah alternatif tempat bersantap santai bersama keluarga maupun kerabat di tengah pusat kota.

Lippo Icon Gajah Mada dipilih karena mal yang dulu dikenal sebagai Gajah Mada Plaza itu sudah punya cerita panjang sejak era 1980-an.

"Kalau kami lihat journey-nya dari awal, nah kayaknya cukup ikonik untuk kami tempatkan brand kami," ujar General Manager Palms Foods Indonesia, Ferdiansyah di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Rabu.

Selain nuansa historis, pertimbangan pasar dan kenyamanan akses turut melatarbelakangi pemilihan lokasi gerai kelima ini.

Ferdiansyah menyebut Lippo Icon Gajah Mada sebagai gerbang untuk menembus pasar Jakarta Pusat.

Dia juga melihat potensi dalam radius 2-3 kilometer dari mal, baik dari pengunjung yang makan di tempat maupun pelanggan yang memesan secara daring.

"Lalu ya harapannya tentunya karena di mal ini pun belum ada brand pizza, jadi kami satu-satunya brand pizza yang ada di mal ini," kata Ferdiansyah.