menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Kini Jadi Seorang Ayah, Billy Syahputra Ungkap Perasaannya

Kini Jadi Seorang Ayah, Billy Syahputra Ungkap Perasaannya

Kini Jadi Seorang Ayah, Billy Syahputra Ungkap Perasaannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Billy Syahputra saat mendampingi Vika Kolesnaya melahirkan di Alia Hospital. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra mengungkap perasaannya setelah menjalani hari-hari sebagai seorang bapak.

Dia mengaku sering terharu dan bahagia lantaran kini telah memiliki anak dari pernikahannya dengan Vika Kolesnaya.

"Campur aduk, senang, bahagia, terharu, ya campur aduk lah," kata Billy Syahputra saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Pria berusia 35 tahun itu sudah lama ingin memiliki istri dan mempunyai anak. Dia bersyukur semua bisa terwujud.

Meski demikian, Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya tidak mau buru-buru memamerkan wajah anaknya ke publik.

"Cukup kebahagiaan yang kami rasakan sama keluarga kecil. Salah satunya yang aku takutkan, kalau, disalahgunakan, dibully juga," bebernya.

Baca Juga:

Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya hanya memberi bocoran bahwa nama anaknya memiliki inisial SRK.

Adapun nama bayi berjenis kelamin laki-laki itu disepakati secara bersama-sama.

Presenter Billy Syahputra mengungkap perasaannya setelah menjalani hari-hari sebagai seorang bapak. Dia mengaku...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI