Kini Mencicil Rumah Bisa 30 Tahun, Cek Penjelasannya
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan keputusan tersebut merupakan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Ara sapaan Maruarar Sirait menjelaskan semula maksimal cicilan tenor rumah subsidi maksimal hanya mencapai 20 tahun, dan kini diubah menjadi 30 tahun.
“Bahwa kami harus pro-rakyat, kami naikkan cicilan bagi rakyat Indonesia adalah 30 tahun, bukan 20 tahun lagi,” kata Ara dikutip Senin (9/3).
Ara menuturkan keputusan menambah cicilan 30 tahun ini juga untuk mendorong percepatan terwujudnya Program 3 Juta Rumah.
Ara meyakini cicilan yang lebih panjang ini agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) bisa memiliki hunian yang layak.
“Tenor kredit yang lebih panjang dapat membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau, sehingga meringankan beban cicilan rumah bagi masyarakat,” kata dia.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai upaya lain untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat, termasuk penyediaan lahan dan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan keputusan cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mochtar Riady Hibahkan 31,2 Hektare Lahan di Meikarta untuk Rusun MBR
- Duit Rp 16 Triliun Bakal Dikucurkan Membangun Rusun di Meikarta
- BNI Mendukung Pembiayaan Perumahan di Singkawang, 200 Peserta Ikut Akad KPP & FLPP
- Aturan Baru, Pramono Larang Pembangunan Lapangan Padel di Area Perumahan!
- Pramono Tegaskan Aturan, Lapangan Padel di Area Perumahan Hanya Sampai Jam 8 Malam
- Fokus Dorong Ekosistem Perumahan Syariah, BSN Jadikan Developer Mitra Kunci Pertumbuhan