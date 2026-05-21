Kipas Portable Buatan Airvy Berteknologi TurboWind dan Smart AI Chip

jpnn.com, JAKARTA - Terinspirasi dari inovasi teknologi Taiwan, Airvy Indonesia hadir sebagai brand lifestyle electronics yang menggabungkan teknologi, estetika, dan kenyamanan melalui produk elektronik yang fungsional, stylish, dan relevan dengan gaya hidup modern.

Airvy Indonesia hadir di bawah naungan PT Best Fortune Indonesia, perusahaan yang juga menaungi PX Indonesia.

Dengan dukungan pengalaman industri, jaringan distribusi, serta pemahaman pasar Indonesia, Airvy hadir dengan fondasi yang kuat untuk membangun brand lifestyle electronics yang terpercaya dan berorientasi jangka panjang. Melalui kombinasi pengalaman industri Indonesia dan inspirasi inovasi Taiwan, Airvy hadir membawa standar baru dalam kategori lifestyle electronics di Indonesia.

Nama Airvy terinspirasi dari kata Air yang melambangkan kesejukan dan kenyamanan, dipadukan dengan sentuhan modern vy yang merepresentasikan style dan fashion masa kini.

Mengusung tagline Your No.1 Digital Life Partner, Airvy menghadirkan lini produk portable electronics yang dirancang untuk mendukung mobilitas tinggi masyarakat modern.

Mulai dari kipas portable, perangkat pendingin personal, hingga berbagai aksesoris digital lifestyle lainnya. Produk Airvy dikembangkan dengan fokus pada efisiensi, kenyamanan, keamanan, dan desain premium khas Taiwan.

Baca Juga: Brand Lokal Hadirkan Kipas Angin dengan Pemutus Listrik Otomatis

Airvy menghadirkan teknologi unggulan, seperti TurboWind Technology dengan motor turbo hingga 23.000 RPM untuk menghasilkan hembusan angin yang kuat dan stabil.

Dilengkapi Smart AI Chip Ultra Protection, Airvy juga mampu menjaga performa perangkat secara real-time melalui sistem perlindungan overheat, overcurrent, short-circuit, dan overcharge untuk menjaga keamanan dan efisiensi penggunaan.