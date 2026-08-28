Kiper Persib Teja Paku Alam Bongkar Kekuatan Manila Digger

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mematangkan persiapan menjelang menghadapi Manila Digger pada laga play-off AFC Champions League Two (ACL 2).

Kiper Persib Teja Paku Alam menyebut persiapan tim berjalan positif setelah menjalani program latihan selama sepuluh hari.

"Ya, kami menjalani sesi latihan selama sepuluh hari ini berjalan dengan baik, dan intensitas dari latihan juga sangat bagus," kata Teja saat ditemui seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (28/8).

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Skuad asuhan Igor Tolic tidak memandang sebelah mata kekuatan wakil Filipina itu. Apalagi, kedua tim sudah pernah bertemu pada musim sebelumnya sehingga skuad Maung Bandung memiliki gambaran mengenai karakter permainan lawan.

Teja menilai Manila Digger memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan fisik dan kecepatan yang patut diwaspadai.

"Ya, mereka tim yang bagus, harus kami waspadai juga," ujarnya.

Selain soal kecepatan para pemain lawan, Teja juga menyoroti kemampuan Manila Digger dalam melakukan serangan balik.

Menurut kiper keturunan Minang itu, tim pelatih Persib sudah memberikan gambaran mengenai kekuatan lawan melalui sejumlah video yang dipelajari dalam sesi meeting.