Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes: Pertandingan Terbesar dalam Sejarah Negara Ini
jpnn.com - JAKARTA – Timnas Indonesia akan melakoni laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) pukul 00.15 WIB.
Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi.
Kiper timnas Indonesia Maarten Paes menyebut dua laga tersebut menjadi laga terbesar yang akan dimainkan Timnas Garuda.
"Pertandingan yang besar. Saya pikir ini adalah pertandingan terbesar dalam sejarah negara ini. Namun, saya melihat salah satu pelatih di liga mengatakan bahwa terkadang Anda harus bermain untuk pertandingannya, bukan untuk momennya," kata Maarten, dikutip dari akun media sosial resmi FC Dallas, Senin (6/10).
"Saya pikir, kami sebagai sebuah tim, tidak boleh membuat diri kami terlalu terbebani dan dengan itu kita (Timnas Indonesia) punya kesempatan yang besar untuk menang," kata dia menambahkan.
Maarten Paes kini telah pulih dari cedera yang membuatnya menepi sejak bulan Agustus.
Cedera ini juga membuatnya melewatkan dua laga FIFA Match Day Timnas Indonesia melawan Taiwan dan Lebanon di Surabaya bulan lalu.
Saat ini sedang dalam perjalanan menyusul rekan-rekannya di Timnas Garuda, di Jeddah.
Maarten Paes menilai melawan Arab Saudi dan Irak laga terbesar yang akan dimainkan Timnas Indonesia.
