KIPP-AKSI Serahkan Surat ke PKB, Isinya Mendorong Penggunaan Hak Angket

jpnn.com, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk Angket Gibran di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10) menyerahkan surat ke fraksi PKB.

Perwakilan AKSI Ray Rangkuti mengatakan surat yang diserahkan berisi dorongan ke PKB untuk mengajukan hak angket terkait ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

"Kami menyerahkan surat mendorong dan sekaligus meminta ke PKB untuk menginisiasi, ya, apa namanya langkah untuk mengajukan hak angket," kata Ray ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa.

Pengamat politik itu menyebutkan angket didorong setelah muncul putusan MK terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres karena tak memenuhi syarat pencalonan.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

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"Pertanyaannya kenapa hak angket? Pertama karena ada putusan MK yang menyebutkan, bukan putusan, ya, dalam pertimbangan putusan MK menyebutkan bahwa Saudara Gibran tidak memiliki ijazah," kata Ray.

Toh, kata dia, pihak Gibran belakangan berbicara ke publik menyatakan eks Wali Kota Solo itu punya ijazah SMA meski belum ditemukan.