Kiprah 43 Tahun Hino Motors: Bangun Basis Produksi di RI Hingga Ekspor

jpnn.com, PURWAKARTA - PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI), dalam memasuki usia 43 tahun berkomitmen untuk menjadi mitra strategis jangka panjang bagi industri transportasi nasional.

Produk yang diproduksi Hino di Indonesia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga global.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui investasi berkelanjutan di sektor manufaktur, penguatan ekosistem industri dalam negeri, hingga layanan purnajual terintegrasi guna mendukung keberlanjutan operasional pelanggan.

Di Indonesia, Hino membangun basis produksi terintegrasi yang terletak di Purwakarta, Jawa Barat.

Pabrik itu memiliki luas area mencapai 296.000 meter dan luas bangunan lebih dari 169.000 meter. Manufaktur itu juga didukung oleh 1.548 tenaga kerja.

Direktor PT HMMI Harianto Sariyan mengungkapkan komitmennya dalam penguatan di industri otomotif di tanah air itu tercermin dari sejumlah produknya yang sudah memiliki tingkat kompenen dalam negeri (TKDN) lebih dari 40 persen.

"TKDN produk Hino yang telah mencapai di atas 40% ditambah lagi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) 14.10%. Tentu saja ini bukti dari strategi jangka panjang untuk mendorong pemanfaatan komponen lokal, pengembangan supplier dalam negeri, serta penguatan rantai pasok industri otomotif nasional," ungkap Harianto di pabrik HMMI, di Purwakarta, Rabu (21/1).