Kiprah Changan Deepal S05 di Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Beralih ke mobil listrik sering kali menyisakan keraguan di benak pengemudi, mulai dari urusan jarak tempuh hingga waktu tunggu pengisian daya.

Namun dalam dua tahun terakhir, lebih dari 300.000 pengguna di 76 negara dan wilayah tampaknya menemukan titik nyaman mereka lewat Changan Deepal S05.

Angka penjualan kumulatif yang melampaui 300 ribu unit sejak peluncuran perdananya itu bukan sekadar deretan statistik.

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Jika dirata-rata, lebih dari 12.000 unit eSUV ini keluar dari diler setiap bulannya untuk menemani mobilitas harian pembelinya.

Laju permintaannya bahkan terasa kian padat menjelang akhir tahun ini.

Sepanjang Oktober 2026 saja, pengiriman Deepal S05 menyentuh 20.151 unit.

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Itu meneruskan momentum merek Deepal yang pada 2025 lalu sukses membukukan penjualan global 333.100 unit atau tumbuh 36,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Cerita pertumbuhan itu turut singgah di tanah air. Sejak resmi mengaspal pada Juli 2026, Changan Deepal S05 mencuri perhatian sebagai SUV pertama di pasar nasional yang menawarkan dua jalur elektrifikasi sekaligus dalam satu model: Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV).