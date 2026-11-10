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Kirab 2.026 Potret Pahlawan Pecahkan Rekor Leprid, Taj Yasin Ajak Selamatkan Anak Putus Sekolah

Kirab 2.026 Potret Pahlawan Pecahkan Rekor Leprid, Taj Yasin Ajak Selamatkan Anak Putus Sekolah
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Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (kanan) menerima penghargaan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga - Legiun Veteran Republik Indonesia (PP PPM-LVRI) Berto Izaak Doko saat menghadiri Kirab Merah Putih III di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Selasa, 10 November 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Kirab Merah Putih sepanjang 1.945 meter dan arak-arakan 2.026 potret wajah pahlawan nasional mewarnai peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kota Semarang.

Kegiatan yang melibatkan sekitar 7.000 peserta itu sekaligus memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi inisiatif panitia yang menghadirkan kirab dengan melibatkan ribuan masyarakat dari berbagai elemen.

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Menurutnya, kegiatan tersebut menumbuhkan nasionalisme sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap sejarah perjuangan bangsa.

"Ini untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, menghormati jasa para pahlawan," ujar Taj Yasin seusai menghadiri Kirab Merah Putih III di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Selasa, 10 November 2026.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan angka 1.945 pada panjang bendera mengingatkan masyarakat pada tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

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Sementara Garuda Pancasila merupakan lambang negara sekaligus simbol persatuan dan jati diri bangsa.

Dia mengatakan perjuangan generasi saat ini berbeda dengan perjuangan para pahlawan yang dahulu mengangkat senjata untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Kirab Merah Putih sepanjang 1.945 meter dan arak-arakan 2.026 potret wajah pahlawan nasional mewarnai peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kota Semarang.

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