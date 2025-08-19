Kirab Budaya HUT Jawa Barat, Dedi Mulyadi Naik Kuda ke Gedung Sate

jpnn.com, JAWA BARAT - Ribuan masyarakat memenuhi Jalan Asia Afrika di Kota Bandung mengikuti gelaran Kirab Budaya memperingati Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Barat.

27 kepala daerah kota/kabupaten pun ikut serta mengikuti serangkaian acara.

Peringatan HUT Provinsi Jabar ini diawali dengan rapat paripurna di Gedung Merdeka.

Setelah itu, para kepala daerah, termasuk Gubernur Jabar - Wakil Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan, memulai kirab budaya.

Kirab budaya ini diikuti kota/kabupaten bersama kepala daerahnya. Mereka berjalan kaki dari Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika menuju Gedung Sate di Jalan Diponegoro.

Para kepala daerah itu mengenakan pakaian adat dan ciri khas dari wilayah masing-masing. Ada juga yang menaiki kereta kencana sebagai kendaraan menuju titik akhir.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memimpin gelaran Kirab Budaya. Dia menunggangi kuda berwarna putih, yang diikuti peserta di belakangnya.

Masyarakat yang menanti di sepanjang jalan menuju Gedung Sate pun antusias menyaksikan kepala daerahnya menyapa mereka.