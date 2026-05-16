Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda: Bak' Raja, Dedi Mulyadi Tunggangi Kuda Putih Menyapa Rakyat, Warga Heboh
jpnn.com, BANDUNG - Ribuan masyarakat memadati area halaman Diponegoro atau Jalan Diponegoro, Kota Bandung, menyaksikan gelaran Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026, pada Sabtu (16/5/2026) malam.
Pantauan di lokasi, kirab budaya dimulai dari Kiara Artha Park, Jalan Ibrahim Adjie.
Sekitar pukul 19.30 WIB, barisan kuda kencana yang ditumpangi kepala daerah kota/kabupaten, satu per satu berangkat.
Barisan dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menaiki kuda kencana.
Masyarakat berjajar di pinggir jalan yang dilalui peserta kirab, terdiri dari Kiara Artha Park - Jalan Jakarta - Flyover Supratman - Jalan Supratman - Jalan Diponegoro.
Setibanya di halaman Gedung Sate, karpet merah sudah tergelar menyambut Dedi Mulyadi dan rombongan.
Dedi yang menaiki kuda berwarna putih, tampak menyapa warga yang sudah menunggu.
Selama acara berlangsung, alunan musik tradisional tidak berhenti dibunyikan. Selain kesenian, Mahkota Binokasih Sanghyang Pake juga diarak dalam rangkaian kirab.
Ribuan masyarakat memadati area Gedung Sate untuk menyaksikan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda. Gubernur Dedi Mulyadi tunggangi kuda layaknya Raja.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rute Lengkap dan Jadwal Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 di Kota Bandung
- Penutupan Jalan Jalur Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda, Warga Bandung Wajib Tahu
- Kirab Budaya Tatar Sunda Digelar Malam Minggu, Polisi Siagakan 700 Personel
- KDM Usul 70 Persen Pajak Tambang Kembali ke Desa, Ini Alasannya
- KDM Pastikan Perbaikan Jalan Batutulis Bogor Segera Dikerjakan
- Wali Kota Bandung Sebut PKL Eyckman yang Digusur Dedi Mulyadi Tidak akan Direlokasi