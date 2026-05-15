Kirab Budaya Tatar Sunda Digelar Malam Minggu, Polisi Siagakan 700 Personel

jpnn.com, BANDUNG - Ratusan personel Polrestabes Bandung diterjunkan untuk mengamankan kegiatan Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda yang akan digelar di Kota Bandung pada Sabtu (16/5/2026) malam.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan pihaknya menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah instansi terkait.

Rapat tersebut dipimpin Karo Ops Polda Jawa Barat dan dihadiri Dinas Perhubungan (Dishub) dan Diskominfo Jabar.

Dia menjelaskan kegiatan kirab akan dimulai dari Kiara Artha Park, Jalan Banten, Kebonwaru, Kota Bandung pada pukul 19.00 WIB.

Adapun rute yang dilalui, yakni Jalan Jakarta - bawah Flyover Supratman, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro, dan berakhir di depan Gedung Sate.

Menurutnya, panjang arak-arakan diperkirakan mencapai 2 kilometer. Sementara jarak tempuh dari titik awal hingga Gedung Sate sekitar 3,7 kilometer.

Untuk pengamanan, polisi menyiapkan sekitar 700 personel yang akan ditempatkan di sepanjang jalur kirab.