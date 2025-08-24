Kirana Larasati Bangga Ikuti Ajang Miss Universe Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kirana Larasati menjadi salah satu finalis Top 16 dalam ajang Miss Universe Indonesia 2025.

Keikutsertaan perempuan 37 tahun tersebut sempat menjadi perbincangan.

Kirana Larasati tak pernah terbayang mengikuti ajang itu sebelumnya, tetapi, dia merasa tahun ini merupakan momen yang tepat untuknya.

Sebab, tak ada batasan usia maupun status untuk mengikuti Miss Universe Indonesia tahun ini.

"Setelah tahu bahwa di tahun ini ada kesempatan dan secara persyaratan pun tidak ada batasan usia, tidak ada batasan tentang status dan pekerjaan, saya mengikuti karena saya mempunyai purpose," ujar Kirana Larasati di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Apabila pemeran Claudia dalam film Claudia/Jasmine itu meraih gelar Miss Universe Indonesia 2025, maka dia akan menjadi perwakilan tertua di antara kontestan negara lainnya.

Kirana Larasati justru merasa itu akan menjadi kebanggaan tersendiri.

"Kalau saya menjadi Miss Universe Indonesia 2025 dan saya pasti akan menjadi yang tertua di antara Miss Universe lain dari negara lain, saya akan merasa sangat bangga sekali karena sayalah yang berarti mempunyai pengalaman lebih banyak," tuturnya.