Kirana Larasati Sebut 3 Alasan Yakin Ikut Miss Universe Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kirana Larasati mengikuti ajang Miss Universe Indonesia 2025. Dia, bahkan menjadi salah satu finalis Top 16.

Perempuan 37 tahun itu mengungkapkan tiga hal yang membuatnya mantap mengikuti ajang tersebut. Salah satunya adalah soal penampilan.

"Secara penampilan saya yakin saya bisa merepresentasikan," ujar Kirana Larasati di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru baru ini.

Tak hanya itu, Kirana Larasati meyakini dirinya mempunyai pengetahuan yang cukup luas.

Kemudian, pemeran Claudia dalam film Claudia/Jasmine itu juga mengatakan, dirinya memiliki latar belakang pendidikan yang bagus.

"Lalu kedua, secara brain, saya punya knowledge yang sangat luas, saya punya edukasi yang bagus. Tidak hanya itu, saya suka membaca, saya berpikiran, mempunyai open minded," tutur Kirana Larasati.

Dia mengatakan, dirinya juga tipikal seseorang yang gigih dan tak gampang menyerah.

"Ketiga, saya selalu mau mencoba hal yang baru dan saya orang yang sangat persisten, tidak mudah menyerah," ucap Kirana Larasati.