jpnn.com - Ketika Danantara Investment Management (DIM) membuat rencana kerja hebat yang bisa menghasilkan laba Rp 3,4 triliun, jarak ke surga seperti sudah sedekat rumah tetangga.

Anda sudah tahu: sebuah perencanaan selalu didasarkan pada asumsi. Dalam menyusun asumsi biasanya didahului oleh pertanyaan: bagaimana keadaan makro ekonomi tahun itu: tumbuh berapa persen. Inflasi seberapa tinggi. Seperti apa suku bunga.

Karena itu sebelum membuat perencanaan di satu perusahaan biasanya didatangkan dulu seorang ahli ekonomi. Direksi perusahaan mendengarkan pandangannya dan mendiskusikannya.

Baca Juga: Pudji Tuksedo

Dibicarakan pula keadaan politik nasional. Stabil atau tidak. Kebijakan ekonominya ke mana.

Lalu dilihat capaian perusahaan tahun itu –bahkan lima tahun ke belakang. Setelah itu barulah dibuat asumsi-asumsi yang akan berpengaruh pada capaian perusahaan setahun ke depan.

Sekelas DIM, yang menyusun asumsi seharusnya orang-orang yang sudah hebat –sehebat gaji mereka. Kalau toh ada satu asumsi yang mereka masih buta adalah: DIM itu perusahaan baru. Belum punya pengalaman pernah berlaba berapa.

Baca Juga: Desa Saham

Mungkin saat asumsi itu disusun masih diliputi suasana bulan madu kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto: ekonomi akan tumbuh delapan persen. Juga suasana optimistis bahwa BUMN akan sangat hebat setelah disatukan menjadi raksasa dunia bernama Danantara.

Asumsi lain: tidak akan meletus perang di jantung energi dunia –Selat Hormuz. Sejarah inflasi juga selalu baik. Defisit anggaran juga selalu terjaga.