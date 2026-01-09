Kirim Bantuan Tahap Kedua, Djony Bunarto: Astra Dukung Penanganan Pascabencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Melalui Nurani Astra, perusahaan-perusahaan Grup Astra kembali menyalurkan bantuan tanggap darurat guna mendukung penanganan pascabencana bagi masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan tersebut merupakan lanjutan tanggap darurat tahap pertama yang telah disalurkan sejak Desember 2025 dan secara bertahap pendistribusiannya dilanjutkan pada awal tahun ini.

Pada tahap pertama, Nurani Astra telah menyalurkan 135,68 ton beras, 10.000 liter air bersih layak konsumsi, 5.477 kaleng sarden, 7.881 liter minyak, 1.263 dus mie instan, 1.286 kilogram gula pasir, 1.895 dus teh, 2.560 paket kebutuhan kebersihan dan sanitasi personal serta 992 kaleng susu.

Sementara, bantuan pada tahap ini mencakup 600 unit paket shelter, yang terdiri dari tenda darurat, alas kasur dan selimut, 900 paket sembako, 600 paket kebutuhan kebersihan dan sanitasi personal, renovasi masjid, pembangunan 5 unit instalasi air bersih dan fasilitas sanitasi, 750 paket perlengkapan sekolah, 620 perlengkapan ibadah, serta layanan bantuan medis.

Seluruh bantuan disiapkan berdasarkan kebutuhan di lapangan dan akan disalurkan secara bertahap sesuai kondisi serta prioritas wilayah terdampak.

“Melalui bantuan tenda darurat, air bersih, fasilitas sanitasi, kesiapan ambulans dan bantuan lain di tahap ini, Astra berharap dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak di awal masa pemulihan ini,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Dalam pendistribusiannya, Nurani Astra juga terus bersinergi dengan berbagai lembaga kemanusiaan serta instansi pemerintah.

Bantuan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, meliputi Tamiang, Langsa, dan Bireuen di Aceh, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, serta Kabupaten Agam di Sumatera Barat.