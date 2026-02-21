Kirim Pesan ke Wardatina Mawa, Insanul Fahmi Mengaku Tidak Dibalas
jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Ramadan, Insanul Fahmi mengaku sempat mencoba menghubungi istri pertamanya, Wardatina Mawa, di tengah persoalan yang ada.
Dia mengirimkan pesan singkat kepada istri yang berisikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa sekaligus permintaan maaf.
Akan tetapi, Insanul Fahmi mengatakan bahwa Wardatina Mawa tidak menjawab pesan tersebut.
"Sudah nge-chat saja sih, ngomong minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. (Responsnya?) Enggak dibalas," ungkap Insanul Fahmi di kawasan Jakarta Barat, Kamis (19/2).
Meski begitu, pengusaha itu mengaku akan tetap berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Wardatina Mawa.
Namun, Insanul Fahmi tetap menyiapkan ruang untuk ikhlas apabila respons dari istri tidak sesuai yang diharapkannya.
"Tetap berusaha, tetap ikhtiar. Satu sisi aku ikhtiar, satu sisi ikhlas. Jadi enggak mau terlalu berharap sama manusia kan. Ya sudah yang penting berikhtiar sambil ya coba, aku coba berpasrah sajalah sama yang di atas," tuturnya.
Adapun di bulan Ramadan tahun ini, Insanul Fahmi perdana menjalaninya tanpa kehadiran Wardatina Mawa dan buah hati.
