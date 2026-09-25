Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo, MAPPI Minta Kejagung Periksa Ainun Na'im

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (MAPPI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 25 September 2026.

Dalam surat tersebut, MAPPI menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan secara optimal di bidang pendidikan sebagaimana yang menjadi salah satu hasta cita pemerintahannya.

Namun, harapan baik dari Presiden tampaknya belum dijalankan secara optimal oleh aparatur terkait.

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“Fakta yang terjadi adalah adanya Mafia Pendidikan khususnya di instansi Pendidikan Tinggi. Saudara Ainun Naim, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi yang saat itu sebagai staf khusus Nadiem Makarim belum tersentuh hukum atau belum adanya tindak lanjut yang signifikan terkait proses hukum yang dihadapinya,” ujar Koordinator MAPPI Raymundus Yoseph Megu dalam keterangannya pada Jumat (25/9/2026).

Dari kasus tindakan pidana korupsi yang terjadi di Kementerian Dikti, menurut Raymundus, mengarah pada Saudara Ainun Naim saat menjabat sebagai Sekjen di kementerian tersebut.

Lebih lanjut, Raymundus menyatakan pada tanggal 6 Agustus 2025 KPK telah memanggil Saudara Ainun Naim terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbud Ristek.

“Yang bersangkutan Saudara Ainun Naim mangkir dari panggilan KPK. MAPPI sudah berkonsultasi pada pihak KPK pada tanggal 19 Agustus 2026 bahwa berkas terkait pemanggilan Saudara Ainun Naim indikasi tindakan korupsi Google Cloud sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung,” ujar Raymundus.

Oleh karena itu, kata Raymundus, MAPPI meminta demi penegakan hukum dan demi menyelamatkan pendidikan di Indonesia agar memeriksa kembali Ainun Naim.