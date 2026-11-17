Kirmir Sungai Cikalintu Kota Bandung Ambruk Diterjang Banjir
jpnn.com - KOTA BANDUNG - Puluhan kepala keluarga terdampak air bah yang menerjang dua RT di Jalan Cihampelas Gg. Swadaya III, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
Air bah tersebut merupakan banjir kiriman dari wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, saat hujan deras mengguyur Bandung pada Senin (16/11) sore.
Sungai Cikalintu yang mengalir di tengah-tengah permukiman itu, debit airnya meluap dan menyebabkan kirmir ambruk.
Dari pantauan JPNN terlihat warga tengah gotong royong membersihkan area permukiman yang dipadati rumah warga.
Perbaikan kirmir ambruk pun dilakukan petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung bersama tim Gober Pemkot Bandung.
Pemilik rumah yang kediamannya berdekatan dengan kirmir ambruk, sampai dengan siang ini masih bersiaga.
Mereka juga memasang papan kayu di jalur masuk air seperti pintu dan gerbang, untuk mengantisipasi air masuk ke dalam.
Lurah Cipaganti Ida mengatakan, ada 35 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir Sungai Cikalintu.
Banjir kiriman dari Lembang menerjang permukiman di Cihampelas Bandung. Sebanyak 35 KK terdampak.
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