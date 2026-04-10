Kisah Alumnus Beasiswa Cendekia Sukses Jadi CEO Interiola Project
jpnn.com, JAKARTA - Seorang alumnus program Beasiswa Cendekia Baznas berhasil mengembangkan usaha di bidang desain interior dan kini menjabat sebagai CEO perusahaan yang dirintisnya.
Alumnus tersebut, Dio Khoirul Azhar, merupakan penerima manfaat beasiswa saat menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya.
Program beasiswa yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional tersebut disebut turut membantu Dio menyelesaikan studi sekaligus mengembangkan kapasitas diri.
Setelah lulus, Dio mendirikan usaha di bidang desain interior bernama Interiola Project pada 2021.
Perusahaan tersebut bergerak dalam layanan desain dan pembangunan interior untuk hunian, kantor, hingga apartemen.
Layanan yang ditawarkan mencakup perencanaan desain hingga proses produksi dengan mengedepankan aspek fungsi dan kenyamanan ruang.
Sekretaris Utama Baznas Subhan Cholid, mengapresiasi capaian yang diraih oleh alumnus program tersebut.
“Kami sangat bangga dengan capaian alumni Beasiswa Cendekia Baznas. Ini menjadi bukti zakat yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak nyata dalam mengubah masa depan penerimanya,” ujar Subhan.
Alumnus beasiswa Cendekia Banzas sukses jadi CEO, kembangkan usaha desain interior mandiri.
- Integrasi Program Zakat Diperkuat untuk Kesejahteraan Desa
- Sedekah Pendidikan Jadi Upaya Pemulihan Sekolah Terdampak Bencana
- Zakat Masuk Arus Utama Ekonomi, Kolaborasi Lintas Sektor Kian Diperkuat
- ZChicken Dorong Usaha Mustahik di Jambi, Omzet Capai Rp 500 Ribu per Hari
- Alhamdulillah, Sembilan Santri SCB Lolos PTN Lewat SNBP 2026
- Baznas Turut Berduka atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon