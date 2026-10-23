Kisah Amaia, Gigih Mencoba hingga Meraih Medali Perunggu OSN 2026

jpnn.com, JAKARTA - Amaia Ardhanareswari siswi SMAK Tirtamarta BPK Penabur Pondok Indah berhasil meraih medali Perunggu di OSN 2026.

Bukan perkara mudah, Amaia mengawali perjalanan terserbut tidak langsung dimulai dengan medali, podium, ataupun keyakinan bahwa akan sampai ke tingkat nasional.

Ada proses mencoba, memilih bidang, mengikuti seleksi, belajar lebih serius, lolos ke tahap berikutnya, lalu kembali mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih besar.

Sampai akhirnya perjalanan tersebut membawanya meraih Medali Perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026 bidang Ekonomi. Prestasi Amaia tercatat sebagai salah satu medali bidang Ekonomi dalam OSN 2026.

Amaia bercerita bahwa pilihan bidang yang ingin ditekuninya tidak langsung muncul begitu saja. Ia sempat mempertimbangkan Matematika sebelum akhirnya memilih ekonomi.

Bagi siswa SMA yang sedang berada pada fase mengenali minat, kemampuan, dan rencana masa depannya, pengalaman seperti ini mungkin terasa familiar.

“Kita tidak selalu mengetahui sejak awal bidang apa yang nantinya akan menjadi kekuatan. Terkadang menemukannya setelah mencoba. Keputusan sederhana untuk mencoba itulah yang kemudian membuka perjalanan berikutnya," kata Amaia.

Baginya, OSN bukan kompetisi yang selesai dalam satu kali pertandingan.