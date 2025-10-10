Kisah Anies Bersama Dedi & Sarah Tebar Inspirasi Lewat Kolaborasi Antargenerasi dalam Leadership XYZ

jpnn.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan buku berjudul ‘Leadership XYZ, 3 Generasi Bicara Hidup dan Kepemimpinan’ di Jakarta pada Rabu (8/10) malam. Buku itu merupakan hasil kolaborasinya dengan Dedi Wijaya dan Sarah Ardiwinata.

Anies, Dedi, dan Sarah sebagai penulis buku itu mewakili generasi masing-masing. Menteri pendidikan dan kebudayaan periode 27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016 itu merepresentasikan generasi X (Gen X).

Dedi yang lahir pada 22 Agustus 1986 mewakili generasi Y atau milenial. Adapun Sarah yang lahir pada 1999 tergolong generasi Z (Gen Z).

“Buku ini ketika ditulis tiga generasi bukan untuk menunjukkan perbedaan antara generasi X, Y, Z, melainkan menyambungkan antargenerasi menjadi gambaran utuh,” ujar Anies saat acara menjadi pembicara diskusi pada peluncuran buku itu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.

Menurut Anies, anak muda memang belum punya pengalaman karena faktor usia. Namun, dia meyakini anak muda menawarkan masa depan.

“Anak muda berani mempertanyakan hal-hal lama, pengin hal-hal baru. Kalau orang tua membawa hal-hal baru, itu adalah anak muda,” ucap Anies.

Kebaruan, tutur Anies, adalah kekuatan dalam bentuk perspektif baru tak terduga. Dia mencontohkan Citayam Fashion Week di Jalan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

“Citayam Fashion Week adalah perspektif baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya," ujar Anies. “Anak muda, kekuatannya adalah kebaruan.”