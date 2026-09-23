Kisah Anthony Norman Lianto, Meninggalkan Zona Nyaman untuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menjalani kehidupan di luar negeri, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Norman Lianto yang akrab dipanggil Norman tetap merindukan kampung halaman.

Dia menilai sejauh apapun langkah seseorang pasti mendampakan tanah airnya.

Dia pun memilih kembali ke Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta kemanusiaan.

Sebelumnya, Norman cukup nyaman tinggal di Australia. Di negeri kangguru itulah jejaring Norman bersinggungan dengan partai yang baru berdiri di Indonesia, PSI.

Dengan semangat mudanya, Norman memutuskan untuk pulang ke tanah air dan berjuang melalui PSI.

Keputusan tersebut membawanya ke ruang pengabdian yang tidak selalu mudah, termasuk menghadapi dinamika politik dan tudingan yang menurut dia tidak selalu sesuai dengan fakta. Norman memahami, jalan terjal politik dipenuhi onak dan duri.

Mungkin bayangan ideal yang awalnya dia yakini tidak persis tercapai.

Norman mengatakan kepulangannya ke Indonesia bukan semata-mata untuk membangun karier pribadi.