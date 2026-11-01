Kisah Aw Tjoei Lan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak Hadir di Panggung Teater

jpnn.com, JAKARTA - Pementasan teater berjudul Njonja Atie Soetji mengangkat kisah perjuangan Aw Tjoei Lan dalam melawan perdagangan perempuan dan anak pada era kolonial.

Pertunjukan perdana yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, tersebut menyajikan kisah sejarah sekaligus pesan kemanusiaan tentang perlindungan perempuan dan anak.

Penulis naskah, E.D. Jenura, mengatakan pementasan tersebut berawal dari konsep monolog sebelum akhirnya dikembangkan menjadi pertunjukan teater berskala besar.

Pementasan teater ini juga melibatkan anak-anak dari Yayasan Hati Suci, organisasi yang didirikan oleh Aw Tjoei Lan.

Menurut Jenura, kisah Aw Tjoei Lan memiliki nilai keteladanan karena tokoh tersebut memanfaatkan keistimewaan yang dimilikinya untuk membantu sesama.

Pesan tersebut dinilai relevan untuk disampaikan kepada berbagai generasi melalui seni pertunjukan.

“Privilege yang dimiliki Aw Tjoei Lan digunakan untuk membantu sesamanya. Nilai-nilai inilah yang harus diangkat dan dijadikan teladan oleh generasi mana pun,” ujar Jenura.

Dia juga menambahkan sejumlah karakter fiktif, termasuk tokoh muncikari, untuk memperkuat unsur dramatis dalam cerita.