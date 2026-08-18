Kisah Bi Heni, ART yang Dapat Hadiah Umrah Gratis dari Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memberangkatkan seorang asisten rumah tangga (ART), Heni Yawati (58), untuk menjalani ibadah umrah secara gratis melalui Program Wisata Religi Umrah Presisi.

Heni atau yang akrab disapa Bi Heni merupakan salah satu penerima program yang digagas Komunitas Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia tersebut.

Dia mengaku tidak pernah menyangka bisa mendapat kesempatan menginjakkan kaki di Tanah Suci.

Baca Juga: Merawat Meritokrasi di Tengah Rumor Pergantian Kapolri

Bi Heni memiliki perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Dia mulai bekerja sejak masih duduk di kelas 2 SD atau sekitar usia 8 tahun setelah ayahnya menikah lagi.

Kondisi tersebut membuatnya terpaksa berhenti sekolah demi membantu menghidupi adik-adiknya.

Pekerjaan pertamanya adalah sebagai buruh cuci dan setrika dengan bayaran berupa nasi bungkus. Saat berusia 15 tahun, ia kemudian dipaksa menikah oleh ayahnya. Meski tidak dapat melanjutkan pendidikan, Bi Heni bertekad agar anak-anaknya bisa bersekolah.

"Saya berjanji, saya boleh tidak sekolah tak apa, yang penting anak-anak saya harus pintar dan lulus sekolah semua," ujar Bi Heni, Senin (17/8).

Tekad tersebut berhasil diwujudkannya. Dari penghasilannya sebagai ART, keempat anak Bi Heni dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA.