Kisah Bianca Haidi, Mahasiswi i3L University Kembangkan Riset Pangan di 3 Negara
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah upaya perguruan tinggi Indonesia mendorong mahasiswanya untuk memiliki pengalaman global, terselip kisah seorang mahasiswi yang berhasil menorehkan jejak riset di tiga negara sekaligus.
Adalah Bianca Haidi, mahasiswi Prodi Teknologi Pangan di i3L University yang sebelumnya dikenal luas sebagai Indonesia International Institute for Life Sciences.
Mahasiswi angkatan 2023 yang tercatat pernah menjalani program di Shanghai Jiao Tong University ini terpilih sebagai Amgen Scholar di The University of Tokyo, Jepang, hingga menjadi exchange student dan peneliti di FH Münster, Jerman.
Dengan rangkaian pengalaman internasional tersebut, Bianca dinobatkan sebagai Top Scholar 2026 i3L University sekaligus peraih Best Oral Presenter Award dalam Amgen Scholars International Symposium.
Lantas, bagaimana cerita Bianca hingga bisa merasakan studi dan riset di tiga negara tanpa harus menambah masa kuliah?
Berawal dari Shanghai Jiao Tong hingga Raih Penghargaan di Tokyo
Kisah Bianca di kancah internasional dimulai dari Shanghai Jiao Tong University, universitas nomor satu di China. Dari sana, ia mendapatkan paparan akademik global yang menjadi fondasi sebelum melangkah ke jenjang riset yang lebih menantang.
Puncak pengalamannya terjadi pada Juni hingga Agustus 2026. Saat itu, Bianca terpilih sebagai Amgen Scholar di The University of Tokyo, universitas nomor satu di Jepang.
Bianca Haidi, mahasiswi Prodi Teknologi Pangan di i3L University yang sebelumnya dikenal luas sebagai Indonesia International Institute for Life Sciences.
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