Kisah Bunda Reza, Ibu Tunggal yang Sudah 10 Tahun Jadi Driver Ojol

jpnn.com, JAKARTA - Siti Khodijah atau yang akrab disapa Bunda Reza menjadi salah satu mitra pengemudi yang terbantu oleh program layanan dana talangan GrabModal Narik by OVO Finansial.

Sejak berpisah dengan suaminya pada 2015, ibu tunggal dua anak tersebut telah 10 tahun menekuni profesi sebagai driver untuk menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya.

Anak pertamanya kini berusia 26 tahun dan merupakan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan harian.

Sementara itu, anak keduanya berusia 19 tahun sedang mengikuti pelatihan kerja di Bandung untuk persiapan bekerja di Jepang.

“Saya punya dua anak yang harus saya menghidupi. Kalau saya terus nangis, memang dua anak saya bisa makan air mata? Ya sudah, hapus air mata. Berjuang saja,” ujar Bunda Reza di Jakarta, belum lama ini.

Sebelum menjadi Mitra Pengemudi GrabBike, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Komunitas Lady Grab Jakarta Timur ini pernah bekerja sebagai perawat rumah sakit dan berjualan makanan.

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Sebagai orang tua tunggal, dia sempat merasa kesulitan dan tidak yakin harus mencari dana dari mana ketika menghadapi biaya pendidikan sekolah menengah atas (SMA) untuk anaknya.

“Ketika anak saya akan masuk SMA, saya sempat menghadapi tantangan dalam menyiapkan biaya pendidikannya. Saya sempat bertanya dalam hati, ‘Uangnya dari mana?’" katanya.