Kisah di Balik Gol Cantik Esal yang Membunuh Persib

GIANYAR - Persita Tangerang membuat Persib Bandung terkapar di pekan ke-7 BRI Super League.

Pada laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9) malam itu, Persita menang 2-1.

Gol dari Esal Sahrul bisa disebut kill the game.

“Alhamdulillah. Ini adalah kemenangan penting bagi tim karena kami bermain di Bali, bukan di home Indomilk Arena," ujarnya.

"Para pemain melakukan pekerjaan dengan bagus karena menjalankan permainan sesuai instruksi pelatih,” imbuh Esal.

Pemain berusia 23 tahun itu mencetak gol setelah menipu dua-tiga pemain Persib, termasuk kiper asing Persib Adam Przybek.