Kisah Dokter yang Seumur Hidup Suka Menolong, di Akhir Hidupnya Ditolong Banyak Orang

jpnn.com, JAKARTA - Ada kebiasaan yang dilakukan Nesyana, atau biasa dipanggil Yana, hampir tanpa putus, setiap subuh dan Jumat, menyisihkan sebagian rezekinya untuk bersedekah melalui Kitabisa.

Kebiasaan kecil itu ternyata menyimpan cerita yang lebih panjang. Yana (38), yang wafat pada 2026 setelah berjuang melawan kanker, tumbuh di keluarga yang sejak kecil mengenalkan satu hal sederhana kalau punya rezeki, jangan lupa berbagi.

Ayahnya, Syahrudin Said (72), pensiunan dosen Universitas Hasanuddin, masih mengingat nilai yang berusaha ia tanamkan kepada anaknya. Berbuat baik, menurut dia, tidak harus selalu disertai pertanyaan soal kapan kebaikan itu akan kembali.

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"Tidak perlu pusing mikirin siapa yang menerima atau kapan kebaikan itu balik, yang penting niat tulus karena menolong itu kehendak Tuhan," kata Syahrudin.

Dia menambahkan ketulusan Yana dalam berbagi adalah bentuk baktinya sebagai anak yang menjaga amanah keluarga.

“Dari kecil Yana memang anak yang peka. Saya bersyukur sekali ternyata kemurahan hatinya konsisten dia lakukan hingga dewasa bahkan saat gak ada lagi di dunia,” tambah Syahrudin.

Nilai itu kemudian tumbuh dalam diri Yana dengan caranya sendiri. Ia menjadi dokter, lalu menekuni dunia pendidikan dan membangun keluarga bersama suaminya, Asri Abidin.

Di rumah, Yana punya perhatian khusus pada pendidikan anak-anaknya, termasuk membiasakan mereka salat berjemaah dan murojaah selepas magrib.