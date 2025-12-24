Kisah Hangat di Balik Kue Natal Tom Cruise yang Selalu Viral

jpnn.com, JAKARTA - Kisah kue Natal Tom Cruise kembali menjadi perbincangan di Hollywood menjelang perayaan Natal.

Tradisi tahunan aktor Mission: Impossible itu dikenal luas karena mengirimkan kue Natal eksklusif kepada rekan dan koleganya di industri perfilman Amerika Serikat.

Kue Natal tersebut berupa bolu mentega padat dengan lapisan krim cokelat putih serta taburan kelapa serut yang diproduksi Toko Roti Doan di Woodland Hills, Los Angeles.

Setiap tahun, kue ini kerap dibagikan kepada ratusan nama dalam daftar kontak Tom Cruise dan selalu mendapat sambutan antusias.

Namun, aktor Jake Johnson, yang pernah bekerja sama dengan Cruise dalam film The Mummy (2017), mengungkapkan bahwa dirinya tidak menerima kue tersebut karena tidak bisa mengonsumsi produk susu.

Hal itu disampaikannya melalui unggahan media sosialnya, seperti dilaporkan Foodbible, Selasa.

“Beberapa tahun yang lalu saya mengaku kepadanya bahwa saya memiliki masalah dengan produk susu. Bukan momen yang menyenangkan untuk mengakui kepada pahlawan film saya bahwa saya tidak bisa mengonsumsi produk susu,” ujar Johnson.

Alih-alih menghapus nama Johnson dari daftar penerima, Cruise memilih memberikan alternatif hadiah.