Kisah Haru Gandi, Bocah yang Dulu Digandeng Alex Noerdin Kini Jadi Guru

jpnn.com, PALEMBANG - Masih ingatkah Anda dengan sosok bocah SD yang wajahnya kerap menghiasi sampul majalah hingga tas suvenir di era kepemimpinan Alex Noerdin.

Bocah perempuan yang dulu jemarinya digandeng erat oleh eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu telah tumbuh dewasa dan membawa kabar yang mengharukan.

Gandi Islamiyani nama bocah tersebut kini bukan lagi sekadar simbol program pendidikan. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Gandi membagikan perjalanan hidupnya yang seolah menjemput takdir.

Ia baru saja menyelesaikan pendidikannya di UIn Raden Fatah Palembang dan resmi menyandang profesi sebagai seorang guru.

Bagi Gandi, momen dirinya digandeng Alex Noerdin saat menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin (Muba) bukan sekadar sesi foto biasa.

Itu adalah awal dari motivasi besarnya, Gandi mengenang bagaimana dulu dirinya dan orang tuanya diundang ke rumah dinas dan mendapatkan perhatian tulus dari sang pemimpin.

"Anak kecil yang Pak Alex gandeng waktu itu adalah aku. Karena foto itu, aku jadi bagian sejarah program sekolah gratis Bapak," tulis Gandi melalui akun Instagram pribadinya@gandiislamiyanii.

Kini, peran telah berganri. Gandi yang dulunya merupakan penerima manfaat dari program