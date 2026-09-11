Kisah Heri Latif, Mitra Driver Lalamove yang Berangkat Umroh Berkat Konsistensi

jpnn.com, JAKARTA - Setiap order Lalamove yang diselesaikan bisa membawa berkah yang tak terduga. Hal inilah yang dirasakan Heri Latif, salah satu dari enam mitra driver yang memenangkan kompetisi Di Balik Kemudi Menuju Tanah Suci yang diadakan oleh Lalamove.

Berkat konsistensinya mengambil order, pria 49 tahun asal Jatinegara Kaum, kawasan Pulogadung ini berhasil meraih hadiah perjalanan umrah.

Kompetisi ini menjadi salah satu bentuk apresiasi Lalamove bagi mitra driver yang aktif dan konsisten melayani pelanggan. Berikut cerita perjalanan Heri, mulai dari menjadi mitra driver hingga akhirnya melangkah ke Tanah Suci.

Dari Balik Kemudi Pickup Box

Heri sudah menjadi mitra driver Lalamove sekitar 1,5 tahun. Sebelumnya, ia sempat menjadi driver motor di aplikasi lain, namun memutuskan berhenti mengambil penumpang karena pertimbangan keamanan dan kekhawatiran keluarga. Ia lalu memilih Lalamove karena layanan pengiriman barang dirasa lebih aman dan terpercaya.

Kini, dengan armada pickup box, Heri fokus mengambil order di wilayah Jabodetabek. Hampir setiap hari ia aktif, dengan rata-rata 3-4 order, bahkan bisa sampai 5 order dalam kondisi tertentu. Baginya, selama masih masuk secara perhitungan biaya dan bensin, ia tidak terlalu pilih-pilih order. Itulah bentuk komitmen dan daya juang Pak Heri sebagai driver Lalamove.

Menyeimbangkan Order dan Usaha Sampingan

Selain menjadi driver, Heri juga menjalankan usaha minuman online bersama sang istri. Waktu antara mengurus usaha dan mengambil order diatur secara fleksibel. Setelah menyelesaikan produksi atau belanja kebutuhan dagangan, ia melanjutkan mengambil order dan membantu para client Lalamove.