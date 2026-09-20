Kisah Inspiratif Anggi Wahyuda, Pelari Difabel yang Taklukkan Half Marathon di Garmin Run 2026

jpnn.com, JAKARTA - Event Garmin Run Marathon Series 2026 berlangsung lancar dan meriah.

Digelar di ICE BSD, Tangerang, Minggu (20/9) tercatat 8 ribu pelari turut ikut serta dalam ajang yang telah digelar sejak 2021 silam.

Marketing Communications Manager Garmin Indonesia Rian Krisna menyebut bahwa pada kesempatan kali ini pihaknya memberikan kesan berbeda kepada para peserta.

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Tercatat selain dibuka untuk 5K, 10K, dan half marathon (21K) hadir kategori inklusivitas tinggi untuk pelari dengan keterbatasan fisik (difabel).

Dengan filosofi utama ‘From Zero to Hero’ para pelari diminta mulai dari langkah pertama hingga mampu melampaui batas kemampuan diri mereka masing-masing.

Hal tersebut dicontohkan oleh seorang Anggi Wahyuda yang punya keterbatasan fisik tapi pada kesempatan ini bisa menyelesaikan lomba di kategori half maraton.

“Dari sisi inklusivitas, kami mengundang Mas Anggi. Kami sebenarnya menantang Mas Anggi untuk menamatkan half marathon pertamanya di Garmin Run Indonesia.”

“Dengan slogan tersebut kami berharap kisah inspirasi Anggi bisa menginspirasi audiens kami agar mereka bisa menjadi pahlawan versi dirinya masing-masing.”