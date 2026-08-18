Kisah Inspiratif Driver Ojol Perempuan Terpilih Umrah Bersama PT IIM
jpnn.com, JAKARTA - Susanti (50), seorang perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online sekaligus sukarelawan di Masjid Lautze, terpilih untuk diberangkatkan umrah oleh PT Insight Investments Management (PT IIM) melalui Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund).
Sebagai apresiasi atas kontribusi sosial yang telah ia lakukan, PT IIM memberangkatkan Susanti bersama 39 jemaah umrah pada Agustus 2026.
Dalam kesehariannya, Susanti menempuh perjalanan dari Bogor ke Jakarta untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online.
Rutinitas tersebut dijalaninya sejak pagi hingga sore demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, kesibukan mencari nafkah tidak membuatnya berhenti berbagi.
Di sela pekerjaannya, Susanti tetap menyisihkan waktu dan tenaga untuk membantu berbagai kegiatan di Masjid Lautze, Jakarta Pusat.
Sebagai sukarelawan, Susanti turut membantu berbagai kegiatan di Masjid Lautze, mulai dari menyiapkan makanan hingga mendukung pelaksanaan kegiatan dakwah dan keagamaan.
Aktivitas tersebut kerap dimulai sejak dini hari hingga menjelang pagi, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar masjid serta para mualaf yang baru mengucapkan syahadat.
Sebagai apresiasi atas kontribusi sosial yang telah ia lakukan, PT IIM memberangkatkan Susanti bersama 39 jemaah umrah pada Agustus 2026
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