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Kisah Inspiratif Peraih Penghargaan PFPreneur 2026, Bawa Warisan Budaya Jadi Peluang Usaha

Kisah Inspiratif Peraih Penghargaan PFPreneur 2026, Bawa Warisan Budaya Jadi Peluang Usaha
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Pemenang UMKM Nilai Tertinggi dan UMKM Ramah Lingkungan dalam acara Inaugurasi Pfpreneur di Oil Centre Building, Jakarta pada Minggu (21/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Program PFPreneur 2026 melahirkan kisah-kisah perjuangan perempuan Indonesia yang tak hanya membangun usaha, tetapi juga menjaga warisan budaya dan menghidupi banyak harapan.

Di antara 350 perempuan pelaku UMKM terpilih dari lebih dari 8.000 pendaftar di seluruh Indonesia, dua nama mendapat apresiasi khusus.

Mereka adalah Shaskia Yasmin dari Genah yang mendapatkan apresiasi Kategori Produk Ramah Lingkungan dan Jihan Astriningtias dari JJC Rumah Jahit yang mendapatkan apresiasi dengan Nilai Tertinggi Kurasi Program.

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Bagi Shaskia Yasmin, perjalanan menuju panggung penghargaan bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan sebelumnya.

Perempuan yang mengelola usaha Genah mengaku masih sulit percaya ketika namanya diumumkan sebagai penerima apresiasi ramah lingkungan dalam ajang PFPreneur 2026.

Sebagai seorang ibu, istri, sekaligus pengusaha, Shaskia harus membagi waktu di tengah berbagai peran yang dijalani setiap hari.

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Namun semangat untuk mengembangkan usaha keluarga membuatnya terus melangkah.

Genah sendiri merupakan usaha yang telah memasuki generasi kedua.

Simak kisah inspiratif Shaskia Yasmin dan Jihan Astriningtias, dua perempuan pelaku UMKM yang meraih penghargaan PFPreneur 2026

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