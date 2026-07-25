Kisah Inspiratif, Siswa Pulau Taliabu Tempuh Laut 2 Hari, Wagub Berikan Apresiasi

jpnn.com, TERNATE - Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe mengapresiasi kepada siswa-siswi SMAN 1 Pulau Taliabu yang menjadi salah satu peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Maluku Utara.

Para pelajar tersebut harus menempuh perjalanan laut selama dua hari dua malam dari Kabupaten Pulau Taliabu menuju Kota Ternate untuk mengikuti perlombaan.

Menurut Sarbin, perjuangan para pelajar tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan geografis bukanlah penghalang untuk meraih prestasi dan menggapai cita-cita.

"Saya tahu itu, kalau berangkat dari Pulau Taliabu menuju Ternate memang dua hari dua malam. Apalagi cuaca kadang tidak bersahabat. Saya bersyukur anak-anak Taliabu bisa hadir di sini. Perjuangan mereka luar biasa," kata Sarbin saat membuka LCC Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Maluku Utara di Ballroom Gamalama, Bella Hotel, Kota Ternate, Jumat (24/7).

Sarbin mengajak para pelajar untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan menjadi salah satu kunci dalam mempersiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045.

"Kami bangga melalui LCC Empat Pilar MPR, hari ini dapat berhadapan dengan anak-anak bangsa, para pemilik masa depan. Generasi yang kita siapkan harus menjadi generasi yang berbeda dengan generasi kita hari ini," ujarnya.

Dia mengatakan, Indonesia telah memiliki fondasi kebangsaan yang kuat melalui Empat Pilar MPR RI.