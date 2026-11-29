jpnn.com, DOHA - Kesibukan bekerja di negeri rantau tidak menyurutkan semangat warga negara Indonesia (WNI) untuk menempuh pendidikan tinggi.

Sebanyak 18 mahasiswa Universitas Terbuka (UT) berhasil meraih gelar akademik dalam Wisuda Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Tahun 2026 di Doha, Qatar, Sabtu (21/11).

Para wisudawan berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di tengah tantangan membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan, dan kehidupan di negeri rantau.

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Kegiatan tersebut dihadiri Duta Besar RI untuk Qatar Syahda Guruh Langkah Samudera, Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis UT Hendrian, Direktur UT Layanan Luar Negeri Pardamean Daulay, serta Ketua Penjaminan Mutu UT Muhammad Imam Farisi.

Dubes Syahda menyampaikan apresiasi kepada para wisudawan yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Qatar.

"Selamat atas wisuda mahasiswa Universitas Terbuka. Kami berharap ilmu yang diperoleh bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan negara," ujar Syahda.

Sementara itu, Hendrian mengatakan Universitas Terbuka mengemban mandat negara untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang inklusif, fleksibel, dan berkualitas, termasuk bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu modal penting bagi pekerja migran untuk meningkatkan kompetensi, memperluas jejaring profesional, dan memperoleh peluang karier yang lebih baik.