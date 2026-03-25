Kisah Irma, Agen Perubahan Pemberdayaan Disabilitas Melalui PNM Mekaar
jpnn.com, JAKARTA - Seorang nasabah PNM Mekaar di Gunugleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung Irma membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir perjuangan.
Sebagai perempuan penyandang disabilitas, ia telah membuktikan keterbatasan bukanlah alasan untuk diam dan pasif.
Komitmen PNM untuk memberdayakan perempuan prasejahtera tanpa diskriminasi memberi ruang bagi Ibu Irma untuk mengembangkan potensinya.
Perjalanan pemberdayaan yang dilakukan Ibu Irma tidaklah mudah, namun ia terus menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa.
“Walaupun banyak keterbatasan, tetali harus bisa kuat dan sama kaya yang lain, jangan mengharapkan belas kasihan, harus semangat bisa jualan harus bisa mandiri jangan ketergantungan. Harus saling tolong menolong,” ujar Irma.
Dia menggambarkan tekadnya yang kuat untuk mengubah stigma dan membuka peluang bagi penyandang disabilitas lain untuk ikut berkarya dan produktif.
Kebermanfaatan yang ditularkan oleh Ibu Irma dirasakan langsung oleh salah satu disabilitas binaan di sekitarnya, Iis.
“Saya sangat sayang dan bahagia bisa diperhatiin oleh Bu Irma sehingga saya merasa dapat menjadi lebih berarti," ujar Iis.
