Kisah Kapal-Kapal Tangguh ASDP, Bawa Bantuan untuk Korban Bencana di Flores

jpnn.com, KUPANG - Berlayar untuk negeri, bergerak untuk kemanusiaan. Ini sepenggal kalimat yang cocok disematkan untuk kisah ketangguhan dan perjalanan kapal-kapal angkutan dan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kapal-kapal ASDP tidak hanya siap menjadi transportasi pengangkut penumpang dan barang, tetapi juga aktif memobilisasi bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana di wilayah timur Indonesia tersebut.

Langkah cepat tanggap ini ditunjukkan ASDP saat terjadi gempa bumi yang mengguncang beberapa wilayah di Flores pada 15 Agustus 2026 lalu.

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Pascabencana tersebut, ASDP memastikan keselamatan operasional sebelum melakukan menjalankan misi kemanusiaan.

ASDP dalam hal ini memantau kondisi kapal dan pelabuhan, memeriksa fasilitas, di setiap wilayah serta penyesuaian layanan berdasarkan kondisi lapangan.

Pemeriksaan awal itu perlu dilakukan mengingat kapal-kapal ASDP menjadi salah satu pilihan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat di NTT, terutama dari menuju dan wilayah Flores.

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ASDP berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), regional cabang dan stakeholder setempat untuk memastikan setiap keputusan operasional dalam pelayanan dijalankan secara terukur.

ASDP mengutamakan keselamatan para pengguna dan personel kapal di tengah ancaman bencana dan gempa susulan yang terjadi ribuan kali tersebut.