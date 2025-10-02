Kisah Kontras Andrew Jung di Balik Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United

jpnn.com - Andrew Jung berhasil mencetak gol pertamanya untuk Persib Bandung saat menghadapi Bangkok United pada matchday kedua Grup G AFC Champions League Two, Rabu (1/10/2025).

Gol penyerang asal Prancis itu ikut membantu Persib mencuri tiga poin dari lawatannya ke Bangkok.

Satu gol tambahan dari Uilliam Barros memastikan Maung Bandung unggul 2-0 atas tuan rumah.

Gol Perdana yang Melegakan

Adapun Jung memecah kebuntuan Persib pada menit ke-42. Sambutan penuh suka cita pun langsung dia perlihatkan.

Senyum lebar tak bisa disembunyikan, tanda beban panjang akhirnya terlepas.

"Ini satu hal yang bagus. Saya senang bisa berkontribusi dan mencetak gol di pertandingan ini,” kata Jung.

Gol Dianulir Bikin Kecewa

Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Jung sejatinya kembali menggetarkan jala Bangkok United.

Sayangnya, gol yang seharusnya menjadi brace perdana Jung untuk Persib dianulir wasit karena dianggap offside.