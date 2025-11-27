menu
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Kisah Mars van Leunheuwk, CEO Marspedia yang Menggerakkan Transformasi Digital Nasional

Jati Kisworo, yang dikenal juga sebagai Mars van Leunheuwk merupakan CEO & Founder PT Marspedia Digital Indonesia. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jati Kisworo, yang dikenal juga sebagai Mars van Leunheuwk merupakan CEO & Founder PT Marspedia Digital Indonesia, sebuah perusahaan digital yang berdiri pada 29 Maret 2021 dan terus berkembang pesat hingga saat ini.

Lahir di Jakarta, 3 Januari 1995 dan merupakan lulusan Universitas Bunda Mulia (S.Kom) jurusan Teknik Informatika, Jati telah membangun Marspedia menjadi salah satu penyedia layanan digital yang dipercaya masyarakat Indonesia, menghadirkan solusi modern mulai dari pengembangan website, aplikasi, creative IT service, hingga layanan gaming profesional.

Akun resminya telah terverifikasi di berbagai platform media sosial, memperkuat posisi Marspedia sebagai brand yang kredibel dan profesional.

Perjalanan Membangun Marspedia dan Tantangan Skalasi

Jati Kisworo menjelaskan Marspedia hadir berangkat dari ambisi besar untuk menghadirkan layanan digital yang lebih berkualitas dan terstruktur.

Dia melihat kebutuhan digitalisasi yang terus meningkat, namun belum diimbangi dengan penyedia layanan yang mampu memberikan solusi komprehensif dan berstandar tinggi.

“Motivasi utama saya adalah membangun layanan digital yang bukan hanya terlengkap, tetapi juga menjadi standar kualitas nomor satu di Indonesia,” ungkap Jati dalam keterangn tertulis pada Kamis (27/11/2025).

Jati menegaskan momen penting yang menginspirasi lahirnya Marspedia adalah keyakinan bahwa teknologi digital akan memegang peran penting dalam masa depan ekonomi dan bisnis.

