Kisah Mbak Pluk Pluk, dari Penjual Wedang Bentis hingga Sukses Jadi Kreator Afiliasi

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Mbak Pluk Pluk membagikan kisah perjuangannya membangun kehidupan keluarga hingga akhirnya sukses menjadi kreator konten afiliasi.

Sebelum dikenal seperti sekarang, dia pernah berjualan wedang bentis sambil menggendong anaknya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada masa itu, Mbak Pluk Pluk dan keluarganya hidup dalam keterbatasan. Penghasilan yang diperoleh dari berjualan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Meski begitu, dia tetap berusaha menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur.

“Alhamdulillah, hari ini cukup buat makan besok,” menjadi gambaran kesederhanaan hidup yang pernah dijalaninya bersama keluarga.

Selain menghadapi keterbatasan ekonomi, Mbak Pluk Pluk juga harus mengurus anak di tengah kesibukannya mencari penghasilan.

Kondisi keuangan yang belum memungkinkan membuatnya belum bisa menggunakan jasa pengasuh, sehingga anaknya kerap dibawa saat beraktivitas.

Perubahan mulai terjadi ketika Mbak Pluk Pluk mencoba menekuni konten afiliasi. Dia kembali aktif membuat konten di media sosial setelah akunnya tidak digunakan selama sekitar lima tahun. Meski masih merintis, dia terus berupaya memanfaatkan peluang yang tersedia.

Usaha tersebut mulai membuahkan hasil pada Juni 2024, ketika komisi afiliasi pertamanya berhasil masuk. Penghasilan itu menjadi titik awal bagi Mbak Pluk Pluk untuk terus mengembangkan aktivitasnya sebagai kreator konten.