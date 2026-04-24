Kisah Nasabah PNM Mekaar, Anastasia Membangun Salon Gratis untuk ODGJ
jpnn.com, YOGYAKARTA - Anastasia Puji Astuti memiliki kisah yang tak banyak diketahui orang, di balik usaha salon yang dirintisnya.
Salonnya bukan sekadar tempat untuk perawatan kecantikan biasa, melainkan ruang yang penuh kasih dan perhatian bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Dalam masyarakat, ODGJ sering terabaikan, bahkan sering mendapat pandangan negatif dari sekitar.
Namun, Anastasia memilih untuk membuka pintu salonnya bagi mereka yang sering dijauhi, memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk merawat diri.
Dengan penuh dedikasi, dia mengabdikan dirinya sebagai kader kesehatan jiwa, menjangkau mereka yang sering kali dipandang sebelah mata, dan mengajak masyarakat untuk melihat ODGJ bukan sebagai berbeda, tetapi sebagai individu yang juga berhak untuk dihargai dan diberikan perhatian.
Kisah ini menegaskan perannya sebagai #PerempuanPenggerakEkonomi.
“Saya ingin mereka merasa diterima dan dihargai, karena bagi saya, mereka adalah bagian dari keluarga besar yang perlu didukung,” ungkap Anastasia.
Sebagai kader keswa, Anastasia tidak hanya mendampingi ODGJ secara langsung, tetapi juga berusaha merangkul masyarakat untuk mengubah pandangan mereka terhadap ODGJ.
Mendapatkan dukungan modal dari PNM Mekaar adalah langkah besar bagi saya. Ini bukan hanya tentang mengembangkan usaha salon, tetapi juga untuk terus membantu
