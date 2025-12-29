Kisah Nenek Elina Diusir dari Rumah oleh Samuel dan Pria Berbaju Madas Malika

jpnn.com - Kisah memilukan menimpa Nenek Elina Widjajanti (80) yang diusir dari rumahnya di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Perempuan renta itu diusir secara paksa bahkan dengan kekerasan oleh sekelompok orang yang mengeklaim kepemilikan rumah tersebut.

Nenek Elina bercerita tidak mengenal sosok bernama Samuel yang disebut-sebut sebagai pihak yang mengklaim rumah tersebut.

Menurut Elina, pertemuannya dengan Samuel baru terjadi saat peristiwa pengusiran itu berlangsung.

"Enggak kenal. Baru kenalnya, ya, waktu kejadian itu," ungkap Elina seusai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim, Minggu (28/12/2025).

Elina menceritakan bahwa saat kejadian sejumlah orang datang ke rumahnya dan memintanya segera keluar.

Baca Juga: Kronologi Anggota Pagar Nusa Tewas Diduga Dikeroyok Geng Balap Liar di Demak

Dia bahkan tidak diizinkan mengambil tas pribadi miliknya.

"Saya diangkat-angkat. Mau ambil tas enggak boleh, disuruh keluar," ujarnya.