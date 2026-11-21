jpnn.com, JAKARTA - Inovasi pendidikan sering dibayangkan lahir dari laboratorium mahal atau kota besar.

Kisah para guru peserta Pendidikan Unggul Digital (PUNDI) Nusantara 2026 menunjukkan arah sebaliknya: perubahan dimulai dari guru yang mengenali masalah murid-muridnya, lalu mencari jalan keluar dengan sumber daya yang ada.

Sepanjang 2026, sebanyak 70 guru dari berbagai daerah merancang, menguji, dan memperbaiki inovasi di kelas mereka masing-masing selama 12 minggu. Para guru didampingi seorang coach untuk setiap 10 orang

Karya mereka dihimpun dalam buku 70 Terobosan Nyata Guru Indonesia, yang versi digitalnya dapat diunduh di yayasanpundinusantara.org pada pekan Hari Guru Nasional di akhir November 2026.

Membaca dengan tepat, Menulis dengan Percaya Diri

Abu Dzar Al-Ghifari, guru Pendidikan Agama Islam di SDN Cikokol 2, Kota Tangerang, heran melihat banyak murid mengosongkan soal isian walaupun dianggap lancar membaca.

Doa lalu membangun aplikasi asesmen membaca berjenjang dengan bantuan kecerdasan buatan, padahal tidak punya latar belakang pemrograman.

Aplikasi itu memperlihatkan di tahap mana setiap anak tertahan. Seorang murid kelas 3 yang tiga tahun tidak berkembang akhirnya menguasai seluruh huruf dan suku kata setelah lima pertemuan latihan yang sesuai tahapnya. Karya ini meraih Juara 1 Penghargaan PaDI 2026.