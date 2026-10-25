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Kisah Perjuangan Relawan Jaga Keamanan Gunung Sumbing Melawan Karhutla

Kisah Perjuangan Relawan Jaga Keamanan Gunung Sumbing Melawan Karhutla
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Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Bertemu Relawan Jaga Keamanan Gunung Sumbing. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan panjang melawan kebakaran hutan di Gunung Sumbing akhirnya membuahkan hasil setelah seluruh titik api dinyatakan padam seratus persen.

Di balik keberhasilan tersebut, tersimpan cerita keringat dan kerja keras para petugas serta relawan yang tak kenal lelah melakukan pemadaman.

Mereka berjibaku malakukan pemadaman dengan peralatan seadanya.

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Salah satunya diceritakan oleh Jumari atau akrab disapa Petruk saat ditemui di Basecamp Pendakian Bimawari, Minggu, 25 Oktober 2026.

Sosok yang juga Wakil Ketua Basecamp Bimawari di Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, itu merupakan salah seorang relawan yang ikut memadamkan api saat kebakaran di Gunung Sumbing.

Jumari menuturkan begitu mendapat kabar kawasan Gunung Sumbing di sisi wilayah Wonosobo terbakar, ia bersama rekan-rekannya di Basecamp Pendakian Bimawari langsung bergerak cepat.

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Apalagi saat mendapat kabar bahwa api mulai menjalar ke sisi wilayah Temanggung.

"Mulai kebakaran itu kan jam 4 sore hari Senin. Di sini dapat kabar dari Wonosobo. Jadi, hari Selasa itu kami melakukan penyisiran pendaki yang di atas atau di Segoro Wedhi. Lalu hari Rabu kami mengamankan aset dahulu seperti patok (penanda) dan CCTV di sepanjang rute pendakian," ujarnya memulai cerita.

Perjuangan panjang melawan kebakaran hutan di Gunung Sumbing akhirnya membuahkan hasil setelah seluruh titik api dinyatakan padam seratus persen.

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