menu
JPNN.comJPNN.com
Kisah Petaka dari Sulawesi, Songko Bawa Teror Menakutkan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Poster film Songko. Foto: Dok. Mencekam Film

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Dunia Mencekam Film bersama Santara secara resmi merilis trailer terbaru dari film horor berjudul Songko.

Dalam trailer berdurasi kurang dari dua menit itu, penonton diajak memasuki atmosfer mencekam di Tomohon, Sulawesi Utara, tempat sebuah legenda lama kembali hidup dan membawa teror yang tidak terbayangkan.

Trailer film horor Songko dibuka dengan suasana desa yang perlahan berubah menjadi penuh ketakutan.

Baca Juga:

Warga mulai menemukan perempuan-perempuan muda tewas secara mengenaskan, sementara bisikan tentang makhluk bernama Songko mulai menyebar dari mulut ke mulut.

Sosok yang diyakini mengincar darah suci perempuan muda demi kekekalan itu perlahan mengubah desa yang tenang menjadi tempat yang dipenuhi kecurigaan, tuduhan, dan teror.

Ketegangan demi ketegangan diperlihatkan dalam potongan-potongan adegan yang semakin intens. Mulai dari wajah-wajah warga yang dipenuhi rasa takut, konflik antar keluarga yang mulai pecah, hingga kemunculan sosok misterius yang diyakini sebagai Songko.

Baca Juga:

Salah satu pemain, Imelda Therinne mengungkapkan, kekuatan cerita Songko yang tak hanya terletak pada unsur ketakutan.

"Yang membuat cerita ini menarik adalah bukan hanya soal makhluk yang menakutkan, tetapi juga bagaimana rasa takut bisa membuat orang saling mencurigai dan saling menyalahkan. Itu membuat ceritanya terasa sangat manusiawi sekaligus menegangkan," ungkap Imelda Therinne.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI